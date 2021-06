Terminou a fase de grupos: os números que explicam (quase) tudo

Diz-se que num grande torneio de futebol, há duas competições distintas: a fase de grupos e as eliminatórias. Agora que entramos no tudo ou nada, vale a pena fazer um balanço do que fica deste Euro 2020.

O resultado final de um jogo de futebol é o que fica para a história, mas há outros números que ajudam a explicar o que se passou em campo. Isto, claro, num contexto em que cada grupo teve a própria narrativa e em que a matemática nunca conta tudo, muito menos a impressão que fica de um jogo – o Portugal-Alemanha, por exemplo, foi o encontro com mais golos desta fase do Euro 2020 (seis), mas para os portugueses o balanço não é agradável.

Os comandados de Fernando Santos foram pouco agressivos e andaram sempre longe dos adversários, comentou-se no final. E há um número que sustenta esta impressão: Portugal fez apenas cinco faltas perante os alemães, o total mais baixo entre as 36 partidas da primeira fase da prova. Dois recordes num jogo e nenhum de boa memória para Portugal.

Para lá dos destaques colectivos e individuais, há muita coisa que se pode “ler” sobre as equipas e o desenrolar dos acontecimentos quando se analisam as estatísticas compiladas pela UEFA. A primeira pode ser a resposta a esta pergunta: o que define a melhor equipa de um grupo? Os golos, a organização colectiva, os valores individuais?

Destaques individuais Reece James (Inglaterra) só falhou um dos 85 passes tentados (99% de eficácia)

só falhou um dos 85 passes tentados (99% de eficácia) Toni Kroos (Alemanha) fez 314 passes (90% com sucesso)

fez 314 passes (90% com sucesso) Kyllian Mbappé (França) somou 17 dribles

somou 17 dribles Stefan de Vrij (Países Baixos) recuperou 29 bolas

recuperou 29 bolas Robert Lewandowski (Polónia) rematou 12 vezes

rematou 12 vezes Leonardo Spinazzola (Itália) e Loic Négo (Hungria) aceleraram até aos 33,8km/h

e aceleraram até aos 33,8km/h Aleksandr Golovin (Rússia) correu 36,0km

correu 36,0km Hojbjerg (Dinamarca) e Zuber (Suíça) têm três assistências (Zuber fez todas no mesmo jogo)

e têm três assistências (Zuber fez todas no mesmo jogo) Cristiano Ronaldo (Portugal) marcou 5 golos em 11 remates

Até ao último dia desta fase de grupos do Euro 2020, a resposta parecia evidente: a melhor equipa é a que soma mais passes – foi o que aconteceu nos grupos A (Itália), B (Bélgica), C (Países Baixos) e D (Inglaterra). Só que depois vieram o Grupo E, que a Suécia venceu com o pior registo de passes de todo o torneio; e o Grupo F, onde a Alemanha somou mais passes, mas ficou atrás da França…

A eficácia inglesa na finalização

No Grupo A, o País de Gales chegou ao segundo lugar com a pior média de posse de bola (39,7%) entre os quatro contendores – aliás, também foi quem menos passes realizou (893 – só mesmo a Hungria, com 854, e a Suécia, com 850, ficaram atrás) e quem menos vezes visou a baliza (28 remates). Já que falamos de tentativas de finalização, fica o registo curioso da selecção inglesa, que ganhou dois jogos e empatou outro sem ter feito mais remates do que o adversário em qualquer das partidas.

Trata-se, então, acima de tudo, de uma questão de eficácia? Em dois casos, não: Itália e Países Baixos foram quem mais tentou o golo nos seus grupos. Nos restantes, sim, a eficácia foi relevante: Inglaterra foi quem menos rematou no seu grupo e a Escócia foi última com o maior total de tentativas de finalização; no Grupo B a Dinamarca rematou quase o dobro das vezes da Bélgica mas ficou atrás na classificação; no Grupo E a Espanha rematou mais do que a Suécia mas acabou em segundo; no Grupo F aconteceu o mesmo com a Alemanha.

Foto

Os ingleses estão mesmo entre os que menos rematam no conjunto dos seis grupos. E a Escócia fez mais remates do que os adversários em todas as partidas, mas foi última.

Itália e Espanha concedem poucos remates

Se não é pelos remates, será então que os jogos se decidem do outro lado, na cobertura ao sector mais recuado? Aqui os dados são mais evidentes: a solidez defensiva potencia melhores resultados. Conceder menos remates é um bom caminho para estar nos primeiros lugares, mas o País de Gales é, novamente, uma excepção gritante: Gareth Bale e companhia permitiram 58 tentativas de finalização aos seus adversários (pior só a Turquia, com 63). E, mais uma vez, a jornada de quarta-feira trouxe casos especiais: a Espanha só concedeu 12 remates (o melhor registo nesta fase, a par da Itália), mas não ganhou o seu grupo e a Alemanha (20) esteve melhor do que a França (25) mas acabou atrás dos franceses.

Façamos, então, um ponto da situação. Atacar muito é bom, mas é melhor atacar bem. E, mais importante ainda, defender com qualidade dá as maiores garantias de bons resultados globais. Conjugar esses dois momentos do jogo implica correr muito? Pelos vistos, nem por isso: com excepção da Itália e da Suécia, nenhuma das equipas que correu mais venceu o seu grupo. A Rússia (327,3km), uma das selecções com maior distância percorrida em campo, acabou em último e a República Checa, campeã da quilometragem (337,0km), foi terceira.

Destaques dos jogos O jogo com mais remates foi o Suíça-Turquia , com 42 (23 dos suíços e 19 dos turcos). Na partida com a Turquia, a Itália fez 24 tentativas de finalização, o máximo de uma equipa num só encontro

, com 42 (23 dos suíços e 19 dos turcos). Na partida com a Turquia, a Itália fez 24 tentativas de finalização, o máximo de uma equipa num só encontro O primeiro jogo da Espanha, frente à Suécia, terminou com 75% de posse de bola para os espanhóis, que fizeram 954 passes. Ninguém conseguiu melhor, mas o jogo até terminou empatado…

para os espanhóis, que fizeram 954 passes. Ninguém conseguiu melhor, mas o jogo até terminou empatado… O Finlândia-Rússia foi um encontro de fundistas: os finlandeses correram em campo 111,1km e os russos 119,3km (máximo de uma equipa numa só partida), para um total combinado de 230,4km .

. Os árbitros apitaram um total de 34 faltas no Espanha-Polónia e no Suíça-Turquia. As 20 faltas da Turquia nessa partida constituem o máximo de uma equipa num só jogo.

A Turquia foi a equipa que cometeu mais faltas (48), seguida da Polónia (46), enquanto Espanha (43 faltas sofridas), Dinamarca (40), País de Gales (40) e Portugal (39) foram as selecções mais castigadas pelas entradas dos adversários.

Os números podem ajudar a perceber alguma coisa do que se passa no relvado, mas ainda deixam muitas perguntas sem respostas taxativas. Apenas para nos recordar que o futebol é um jogo. E é também nessa imprevisibilidade que reside a sua magia.