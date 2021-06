Lucas Mineiro assina por cinco épocas pelo Sp. Braga

Médio brasileiro foi uma das figuras do Gil Vicente na última temporada.

O médio brasileiro Lucas Mineiro, ex-jogador do Gil Vicente, é reforço do Sporting de Braga, tendo assinado um contrato por cinco temporadas.

Lucas Mineiro, de 25 anos, alinhou na época passada no Gil Vicente, emprestado pelos brasileiros da Chapecoense.O médio esquerdino foi dos jogadores mais utilizados pelos gilistas, tendo disputado 37 jogos, entre campeonato e Taça de Portugal, com dois golos marcados.

Lucas Mineiro vai agora jogar no Sporting de Braga, clube pelo qual assinou um vínculo por cinco épocas, tornando-se o segundo reforço para a época 2021-22, que arranca na sexta-feira, com os habituais testes médicos, depois de Tiago Esgaio, oficializado na quarta-feira.

“Todos os jogadores sonham em chegar a uma equipa com o nível do SC Braga, que luta por grandes feitos. Eu tenho a mesma ambição e acredito que vamos dar muitas alegrias aos adeptos”, afirmou Mineiro, ao canal de comunicação do clube.