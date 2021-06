BBC recebeu 6417 queixas por transmitir imagens de Eriksen

Cadeia televisiva explica que tirou as imagens do ar “tão depressa quanto possível”.

A cobertura televisiva do incidente que envolveu Christian Eriksen, no jogo do Euro 2020 entre a Dinamarca e a Finlândia, foi alvo de fortes críticas por não ter respeitado a privacidade do jogador e ter lidado com insensibilidade perante uma situação delicada. Nesta quinta-feira, a BBC revelou os números do descontentamento: 6417 queixas.

Na altura, a emissora pediu desculpas a todos os telespectadores que se sentiram transtornados com a emissão e apresentou uma explicação. “A cobertura televisiva no estádio é controlada pela UEFA e, assim que o jogo foi suspenso, tirámos as nossas imagens do ar tão depressa quanto possível”.

A justificação não terá convencido muitos dos adeptos, sendo que na altura a própria UEFA fez questão de sublinhar que “todas as estações de televisão tiveram a oportunidade de voltar a estúdio”. “Houve muitas que o fizeram. É uma escolha editorial manterem a emissão ao vivo ou não”.

Recorde-se que Eriksen caiu inanimado no relvado do Parken Stadium, em Copenhaga, tendo sido assistido pelas equipas médicas ainda no relvado, antes de ser transportado para o hospital, já depois de as tentativas de reanimação terem tido sucesso. As imagens do jogador caído no relvado, inconsciente, porém, prolongaram-se por alguns segundos, gerando uma forte onda de indignação entre os telespectadores.