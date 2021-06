Ele é que sabe

Qualquer pessoa com uma licenciatura em Ciências do Desporto e um mestrado em Futebol, ou que apenas frequente a tasca da esquina em dia de jogo importante, sabe que a vida é mais divertida quando há pão e amor. O que desconhecem, tanto um como o outro, é que não há nada mais trágico do que vender o coração para encher a barriga.