Peter Strange “diz adeus” num single e olá no seu primeiro álbum, Equilibrium

Começou a gravar o primeiro disco de originais em 2020 e dele já deu a conhecer dois singles e videoclipes nesse mesmo ano: Anita, em Outubro, e Sadness, em Dezembro. Agora, lança num mesmo dia um terceiro single, Say goodbye, e o prometido álbum, Equilibrium. Assina-o Peter Strange, nome artístico do cantautor e compositor português Pedro Marques. A escolha de tal nome, diz-se no texto que anuncia o novo single, surgiu logo em 2015, quando ele juntou uma banda e começou a trabalhar intensamente, em reclusão voluntária numa sala de ensaios, para “reunir canções para gravar uma demo e começar a tocar ao vivo”. No processo de gravação das maquetas, foi o rapaz que o ajudava a gravar que, sem o suspeitar, lhe “inventou” o nome: “Disse que o que eu fazia soava estranho, mas fixe. E visto que as canções são cantadas em inglês, achei que o nome Peter Strange soava bem.” Assim concorreu a “todos os concursos de Música Moderna de que teve conhecimento, sendo apurado para a fase final de cinco”.

Isso foi em 2016, o que lhe permitiu participar em festivais, mas em 2018 resolveu emigrar para o Reino Unido a fim de estudar música e produção musical. Regressou a Portugal no fim 2019 e em 2020 deu início à gravação do seu primeiro disco a solo, sob a orientação do músico e produtor António Côrte-Real, que integra os UHF (e é filho de António Manuel Ribeiro). A maioria das canções de Equilibrium, que esta sexta-feira estará disponível em todas as plataformas digitais, já tinha sido escrita antes da pandemia. Mas Say goodbye, single que agora se estreia, foi escrita durante a quarentena, por volta de Setembro de 2020. “A letra retrata tempos que eu vivi meses antes de a escrever. Uma altura em que eu simplesmente colapsei emocionalmente e pensei em tomar medidas drásticas em relação à minha própria vida. Felizmente, todos aqueles que me são mais chegados ajudaram-me a sair daquela situação da qual já não conseguia sair sozinho. Este tema fala sobre eles e é para eles, especialmente para a minha namorada Raquel”.

Quanto a Equilibrium, Peter Strange adianta no texto de apresentação que o “disco é pequeno, mas tem de tudo. Principalmente muito rock’n’roll! Desde power ballads ao ‘quase punk’, desde o garage ao prog, com letras de amor, de superação emocional, de crítica social e até pessoal. Exponho o meu ponto de vista em relação a vários assuntos. Há de tudo um pouco”.