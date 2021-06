Quinta, na TV: Roubaix, Misericórdia, O sal da vida e memórias de Moçambique

CINEMA

Rush - Duelo de Rivais

AXN, 13h47

Realizado por Ron Howard e escrito por Peter Morgan, um filme biográfico sobre uma rivalidade lendária das pistas de Fórmula 1: entre o inglês James Hunt e o austríaco Niki Lauda. A acção centra-se na disputa pelo título na temporada de 1976, quando o primeiro era piloto da McLaren e o segundo da Ferrari. Os actores Chris Hemsworth e Daniel Brühl assumem o protagonismo.

World Trade Center

Hollywood, 15h50

Oliver Stone realiza este filme sobre a tragédia do 11 de Setembro. World Trade Center é a história verídica da sobrevivência e da operação de salvamento de dois membros da Polícia Portuária de Nova Iorque – John McLoughlin e Will Jimeno (interpretados, respectivamente, por Nicolas Cage e Michael Peña) – que acorreram ao edifício para socorrer as vítimas e acabaram por ficar encurralados nos destroços depois do desabamento das Torres Gémeas. O filme acompanha também as tentativas das suas famílias para saberem o que lhes aconteceu, bem como os esforços dos socorristas, incansáveis, que os tentavam resgatar.

Roubaix, Misericórdia

TVCine Edition, 18h15

Arnaud Desplechin lança-se ao género dos policiais baseados em crimes reais. Inspira-se num documentário televisivo de 2007, de Mosco Boucault, sobre o violento homicídio de uma senhora mais velha numa cidade do Norte de França. Roschdy Zem (que ganhou o César de melhor actor por este papel) encarna o polícia encarregue de investigar o caso.

Mandy

Cinemundo, 22h35

Red (Nicolas Cage) e Mandy (Andrea Riseborough) levam uma vida tranquila, numa cabana isolada junto a um lago do Colorado. Um dia, a sua casa é invadida por membros de uma seita religiosa. Matam Mandy e deixam Red à beira da morte. Agora, só uma coisa o faz mover: um intenso desejo de punir os responsáveis. Estreado no Festival de Cinema de Sundance, um filme de terror realizado por Panos Cosmatos, segundo um argumento seu e de Aaron Stewart-Ahn. Além de Cage e Riseborough, conta com Linus Roache, Ned Dennehy, Richard Brake, Bill Duke e Line Pillet.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Que marcas tem deixado a pandemia na sexualidade? Apoiada em estúdios realizados nos períodos de confinamento – reveladores, por exemplo, do aumento do uso de aplicações de encontros e da procura de brinquedos sexuais, a par da ansiedade e da insatisfação – a Linha da Frente “entrou, sem segredos, na intimidade dos portugueses”, anuncia a RTP. O sal da vida é uma reportagem da jornalista Sandra Vindeirinho, com imagem de João Serra Martins e edição de Vanessa Brízido.

DOCUMENTÁRIOS

Animal Humano

RTP2, 16h15

Estreia. O que distingue verdadeiramente o ser humano dos outros animais? Eis a questão a que o documentário se propõe responder. O primeiro episódio centra-se na evolução física; o segundo (emitido amanhã), no comportamento.

Sonhámos Um País

RTP2, 22h52

Na véspera do 46.º aniversário da proclamação da independência de Moçambique, o canal público estreia o trabalho que Camilo de Sousa e Isabel Noronha assinaram sobre as memórias da luta e das expectativas da altura. A câmara acompanha o primeiro, que combateu pela Frelimo antes de se tornar um cineasta de referência, ao reencontrar-se com dois antigos camaradas de armas, Aleixo Caindi e Julião Papalo.

Sem Fronteiras

RTP1, 23h

Reposição do programa que se passeia pelo Norte de Portugal e a Galiza, com Marta “Beatriz Gosta” Bateira e Javier Varela como guias.

SÉRIE

Iskander

RTP1, 1h06

Estreia. Este thriller em quatro episódios – para ver à quinta-feira – segue a jornada de uma Chloé (Stephane Caillard), uma jovem agente que é destacada para a Guiana Francesa. Além de assumir o trabalho contrariada, terá pela frente a fricção com um novo parceiro, Joseph Dialo (Adama Niane). Mas terão de pôr as diferenças de lado se quiserem encontrar o autor do homicídio violento de um casal cujo filho está desaparecido.