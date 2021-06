D. Manuel I, o rei que criou um estilo

O rei D. Manuel I foi um homem com estilo. Não só por causa do seu reconhecível corte de cabelo à pajem, com franja e comprimento pelos ombros, como o vemos retratado num dos portais do Mosteiro dos Jerónimos pelo escultor Nicolau Chanterene, mas sobretudo porque a arte produzida durante o seu reinado é facilmente identificável — o chamado “estilo manuelino”.