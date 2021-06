Covid-19: Espaços culturais encerram às 22h30 nos concelhos de risco elevado e muito elevado

De acordo com decisão do Conselho de Ministros, os concelhos de Albufeira, Lisboa e Sesimbra estão sob risco muito elevado, pelo que os equipamentos culturais terão de encerrar às 22h30 e “os eventos em exterior terão diminuição de lotação a definir”, pela Direcção-Geral da Saúde.

Os equipamentos culturais terão de encerrar às 22h30, nos 25 concelhos que estão sob risco elevado e também em Albufeira, Lisboa e Sesimbra, que estão sob risco muito elevado de incidência de covid-19, anunciou esta quinta-feira o Governo.

De acordo com decisão do Conselho de Ministros, os concelhos de Albufeira, Lisboa e Sesimbra estão sob risco muito elevado, pelo que os equipamentos culturais terão de encerrar às 22h30 e “os eventos em exterior terão diminuição de lotação a definir”, pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O encerramento dos espaços culturais às 22h30 vigorará também nos 25 concelhos sob risco elevado: Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.

Em todos estes 28 concelhos não foi feita diferenciação de horários durante a semana e fins-de-semana.

O nível de risco muito elevado de transmissibilidade da covid-19 identifica os concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

O nível de risco elevado aplica-se aos concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

Nos restantes concelhos do país, os espectáculos culturais podem acontecer até às 00h00 e as salas de espectáculo podem ter lotação a 50%. Fora das salas de espectáculo, os eventos devem ter lugares marcados e com regras definidas pela DGS.

A resolução do Conselho de Ministros prolonga a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 11 de Julho.