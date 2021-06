A Amazon prepara a produção luso-espanhola Operação Maré Negra

A série, escrita por Patxi Amezcua, contará a história do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019.

A história verídica de um submarino carregado de droga, que em 2019 passou por Portugal e foi interceptado na Galiza, vai ser adaptada para uma série luso-espanhola para a plataforma Amazon Prime Video, foi anunciado esta quinta-feira.

Operação Maré Negra, com co-realização dos espanhóis Daniel Calparsoro e Oskar Santos e do português João Maia (Variações), é apresentada como “a primeira co-produção luso-espanhola” para aquela plataforma de streaming, com produção de Ficción Producciones (Espanha) e Ukbar Filmes (Portugal) e participação da RTP.

Segundo a Amazon, a série tem argumento de Patxi Amezcua, que escreveu também a vindoura Sem Limites, sobre a circumnavegação de Fernão de Magalhães, que conta com o português Gonçalo Diniz no elenco. No total, terá quatro episódios de 50 minutos e a rodagem “arrancará brevemente entre Portugal e Espanha”. Não foram revelados ainda os actores.

A série baseia-se na história verídica de um submergível artesanal que em 2019 atravessou o Atlântico com três toneladas de cocaína – avaliadas em 90 milhões de euros – e três pessoas a bordo, de nacionalidade equatoriana e espanhola.

“Três homens sobrevivem a tormentas, correntes, avarias, fome, discussões e a uma constante pressão policial. Ao comando está Nando, um jovem galego, marinheiro e campeão de boxe amador sem recursos económicos, que se vê obrigado a procurar outros meios para ganhar a vida”, lê-se na nota de imprensa sobre a série.

Na altura, foi noticiado que o submarino tinha partido da América Latina, passou por Cabo Verde e Portugal e foi interceptado na Galiza, em Espanha.

O caso tornou-se conhecido também como o primeiro submarino com drogas a ser interceptado na Europa.