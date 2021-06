Nos genes dos habitantes do Leste da Ásia há marcas de uma epidemia de coronavírus há mais de 20 mil anos

No genoma da actual população do Leste da Ásia estão ainda as marcas de uma epidemia há mais de 20 mil anos causada por coronavírus semelhante ao SARS-CoV-2, ou de um outro vírus que usasse truques semelhantes para se imiscuir nas nossas células e causar doença. A descoberta é relatada na revista Current Biology por uma equipa internacional de cientistas e pode conduzir ao desenvolvimento de medicamentos para o vírus que está a causar a pandemia actual.