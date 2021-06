Vacinação deve ser aberta a todos a 4 de Julho

Jovens com mais de 18 anos começam a ser vacinados a partir dessa data, disse vice-almirante Gouveia e Melo no Parlamento. Meta de vacinação de 70% da população em Agosto pode ser adiada 15 dias.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo revelou esta quarta-feira que a partir de 4 de Julho vão começar a ser vacinadas as pessoas com mais de 18 anos. “Daqui a 15 dias temos todas as faixas etárias em processo de vacinação”, garantiu, acrescentando que o processo tem sido “relativamente rápido” face à missão a cumprir.

O coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19 falava perante a Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia (CEAMCOVID19), numa audição a requerimento do PSD.

A meta de vacinar, com pelo menos uma dose, 70% da população em Agosto pode ser atrasada até 15 dias relativamente ao esperado, se continuar a existir uma redução das entregas previstas, disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, no Parlamento.

O objectivo passa, então, por “fazer uma vacinação uniforme”. A distribuição uniforme das vacinas por todas as faixas etárias em todas as regiões do território nacional foi suspensa pela necessidade inicial de vacinar os grupos de risco. “Agora estamos a reequilibrar as percentagens de vacinação”, garante, acrescentando que “o primeiro combate era proteger as pessoas mais frágeis”.

Sobre a ameaça da variante Delta, Gouveia e Melo aponta que poderá ser acelerada a segunda toma da vacina da AstraZeneca.

No Parlamento, o responsável garantiu que o país se encontra num momento de aceleração do processo de vacinação, com mais de 100 mil inoculações por dia de forma sistemática na última semana.

O ritmo de vacinação não se deve à falta de capacidade nacional, garante, mas antes à falta de vacinas suficientes. “As vacinas têm sempre chegado em menor quantidade e adiando sempre os prazos de entrega”, esclarece. Por isso, neste momento a grande preocupação é a “disponibilidade irregular de vacinas”.

“Temos a capacidade de 100 mil vacinas por dia e estamos a vacinar ligeiramente acima”, disse. Alargados os horários, podemos chegar “até às 140 mil vacinas”, garantiu.

“Tenho ouvido que a solução é vacinar mais. Dá a sensação que nós, de alguma forma, não estamos a vacinar ao máximo. Nós estamos a vacinar ao máximo que podemos. Temos stocks bastante limitados e arriscamos bastante na esperança sempre que cheguem vacinas na semana seguinte”, referiu, destacando ainda que, por vezes, que as vacinas prometidas “acabam por não ser cumpridas”. “Temos que ter stock mínimo de vacinas para garantir que não comprometemos as segundas doses”, acrescentou.

Henrique Gouveia e Melo destacou ainda que é “fácil” equilibrar a vacinação num concelho com mil ou duas mil pessoas, mas é “muito difícil equilibrar num concelho com um milhão ou meio milhão de pessoas”. “Nas zonas mais populosas temos mais dificuldade porque temos menos margem de manobra”, explicou.

Relativamente à variante Delta, o coordenador da task force destacou que “estudos no Reino Unido indicam que uma dose de vacina da AstraZeneca só tem 30% de protecção e que devemos acelerar as segundas doses dessa vacinação”. Neste sentido, a Direcção-Geral da Saúde fez com que se reduzisse o intervalo entre a primeira e a segunda dose de 12 para oito semanas, de forma a “acelerar o processo de vacinação completo desse público-alvo”, constituído por pessoas entre os 60 e os 80 anos. “É aí que estamos a fazer um esforço e isso já começou a ser feito”, garantiu.

O coordenador da task force revelou ter também outras “preocupações”, nomeadamente com a vacinação de grupos como os migrantes, indivíduos detidos nas prisões e outros “grupos desfavorecidos”, uma vez que estes acabam por ser “concentradores desses focos epidemiológicos”.