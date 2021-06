Variante Delta é responsável por mais de 70% dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, diz investigador. Portugal voltou a registar mais de mil casos diários de infecção no último dia e há agora mais de 28 mil casos de infecção activa no país. Um terço dos doentes internados em unidades de cuidados intensivos na região de Lisboa estava vacinado só com a primeira dose.