Confiança nas notícias aumenta em ano marcado pela pandemia

Pela primeira vez, o Reuters Digital News Report, que permite compreender de forma anual as mudanças no consumo de notícias, abrange o período pandémico. A principal conclusão do relatório de 2021 é que a confiança nas notícias, em geral, aumentou em vários países e Portugal não é excepção. Neste P24 ouvimos Gustavo Cardoso, um dos autores do estudo que em Portugal tem como parceiro o OberCom.

