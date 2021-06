PSD propõe revogação do regime de perdão de penas e quer prioridade na vacina dos reclusos

O PSD propôs a revogação do regime especial de perdão de penas no âmbito da pandemia de covid-19 e avançou com uma proposta para que seja dada máxima prioridade à vacinação.

A intenção do PSD é que a revogação da lei entre em vigor já a 1 de Julho tendo em conta que também propõe, num projecto de resolução associado, que a vacinação dos reclusos esteja concluída 30 de Junho. “Quando tiver terminado a vacinação da população prisional não há razão para que não termine o regime excepcional”, afirmou André Coelho Lima, vice-presidente do PSD, no Parlamento. “Isto é consequente com as notícias de que continuam a ser libertados reclusos”, acrescentou, numa referência à notícia do PÚBLICO sobre a libertação de 2851 reclusos ao abrigo deste regime especial, em vigor desde Abril de 2020.

Em declarações aos jornalistas, André Coelho Lima refutou também a ideia de que o PSD teria aprovado uma norma que permitiu que o regime de perdão de penas se mantivesse em vigor até agora, argumentando que a alteração aprovada por PS e PSD repetiu a formulação que estava em vigor desde Abril. Essa solução jurídica, que os dois partidos encontraram num processo legislativo relativo à reabertura dos tribunais em Maio de 2020, remete para a cessação da vigência “a fixar em lei”, o que nunca aconteceu nem por parte do Governo nem do Parlamento.

Como a norma não foi alterada permitiu que o regime de perdão de penas se mantivesse em vigor até agora. A manchete do PÚBLICO do passado domingo sobre saída de presos ao abrigo deste regime especial levou o líder do PSD, Rui Rio, a criticar a “libertação em barda” de reclusos.

O vice-presidente social-democrata reiterou as críticas a este regime especial. “O objectivo do Governo não era proteger a população prisional, resolver o problema da sobrelotação das cadeias”, disse, referindo que o PSD “nunca foi contra a libertação de reclusos” mas sim a favor da libertação dos reclusos com problemas de saúde ou com mais de 60 anos. André Coelho Lima referiu-se às palavras da ministra da Justiça, esta quarta-feira de manhã no Parlamento, ao sugerir que ainda não é o momento para terminar este regime especial. “Se o Governo entende que ainda não é o momento, o PSD propõe que a vacinação seja acelerada”, disse, referindo-se a um projecto de resolução também entregue esta manhã.

Questionado sobre se tem a expectativa de os diplomas serem agendados até ao final de Julho uma vez que os agendamentos estão preenchidos, o vice-presidente do PSD considerou que essa questão formal será ultrapassada se houver vontade política.

A mesma proposta de revogação do regime especial de penas foi apresentada pelo CDS-PP como o PÚBLICO avançou hoje.