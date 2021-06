Conselho de Ministros: o que já é certo e o que ainda está em dúvida em relação ao desconfinamento

Quinta-feira será o dia das novas decisões do Governo sobre o combate à pandemia. Em cima da mesa, estará a travagem no desconfinamento a 28 de Junho e medidas para a Área Metropolitana de Lisboa.

Lisboa a recuar no desconfinamento, certificado digital aprovado e regulamentado, reforço da vacinação. Há pelo menos três certezas que vão ao Conselho de Ministros de quinta-feira. Mas também há dúvidas: o plano para desconfinar a partir de dia 28 será travado? Pode haver mudanças nos horários do comércio? Mantêm-se as proibições de entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa? Afinal, o que se pode esperar da reunião de ministros?