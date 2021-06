CDS quer revogar lei que continua a permitir libertar presos por causa da pandemia

Com a lei que permite a libertação de presos por razões sanitárias ainda em vigor, o CDS, que em Abril de 2020 votou contra o perdão de penas (mas que se absteve na votação do diploma que manteve a vigência daquele regime e que foi acordada entre PS e PSD), vai defender a revogação do diploma. Se for aprovada, esta revogação fará “cair" a lei.