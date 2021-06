Procuram-se os melhores artigos científicos sobre o impacto da digitalização na economia

As candidaturas à chamada, promovida pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, estão abertas até ao dia 31 de Julho. No total, há 15 mil euros para atribuir. O valor será repartido por pelo menos três artigos científicos.

O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia quer “estimular a elaboração de artigos científicos originais” sobre o impacto que a digitalização teve na economia portuguesa. Por isso, lançou uma call for papers cujas candidaturas estão abertas até 31 de Julho. Essa é a data limite para versões preliminares dos artigos; depois, os pré-seleccionados têm até 31 de Outubro para enviarem as versões completas. A chamada é promovida pelo GEE, mas conta com a colaboração da Google e da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI).

O programa tem uma dotação total de 15 mil euros, que serão repartidos por entre três a cinco artigos científicos, dependendo da “qualidade dos trabalhos submetidos a concurso”. Cada um dos vencedores receberá um prémio que variará entre os 3000 e os 5000 euros. De acordo com o regulamento, todos os textos devem ser enviados “preferencialmente” em formato Word “e não podem ter mais de 40 páginas no total”. O mesmo documento indica outras especificações de edição para a submissão dos artigos.

Para além de querer contribuir para “o conhecimento e a investigação sobre o impacto económico da digitalização em Portugal”, a chamada visa ainda promover “um fórum para discussão de soluções de política pública” nesta área do saber, lê-se em comunicado de imprensa. Assim, serão valorizados trabalhos que versem sobre campos como “a transformação do tecido empresarial e dos serviços públicos”, os impactos da covid-19 na digitalização, os desafios que apresentam a Inteligência Artificial ou a cibersegurança, “a importância da digitalização para a produtividade e o emprego” e o papel das políticas públicas.