Uma obra de arte numa agência de espionagem britânica para homenagear Alan Turing

O matemático e criptoanalista que descodificou o Enigma é, no dia do seu aniversário, homenageado na agência britânica GCHQ. “Foi enaltecido pela sua genialidade, mas perseguido por ser gay ”, disse o director da agência.

A agência de espionagem britânica GCHQ instalou um trabalho artístico gigante e colorido para celebrar o matemático e criptoanalista Alan Turing, que ajudou a virar o jogo da Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazi, mas foi perseguido por ser gay.

A obra de arte de dez metros por dez, instalada no centro da sede da agência em forma de donut, representa Turing dentro das rodas da bomba electromecânica que desenhou. Considerado o pai da computação moderna, Turing liderou uma equipa que descodificou o Enigma, o código naval dos nazis, para os espiões britânicos — uma conquista retratada no thriller de 2014, The Imitation Game.

CROWN COPYRIGHT 2021/Handout via REUTERS CROWN COPYRIGHT 2021/Handout via REUTERS CROWN COPYRIGHT 2021/Handout via REUTERS CROWN COPYRIGHT 2021/Handout via REUTERS Fotogaleria CROWN COPYRIGHT 2021/Handout via REUTERS

Foi condenado por indecência em 1952, depois de ter tido relações sexuais com outro homem, e obrigado a tomar injecções hormonais, acabando por se suicidar dois anos mais tarde, aos 41 anos, com uma maçã envenenada com cianeto.

Revelada no dia do seu aniversário, no mesmo dia em que a que a nota de 50 libras com a cara de Turing entra em circulação, a obra instalada na GCHQ, na cidade inglesa de Cheltenham, foi criada pelo artista 3D Joe Hill e integra 15 códigos escondidos.

Também inclui uma citação famosa de Turing: “Às vezes são as pessoas de quem ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém imagina.”

Anos após a sua morte, Turing tornou-se um símbolo das agressões que pessoas gay sofreram no seu tempo de vida. “Ele foi enaltecido pela sua genialidade, mas perseguido por ser gay”, disse Jeremy Fleming, director da GCHQ. Turing juntou-se ao Government Code & Cypher School, precursor da GCHQ, em 1939, para ajudar a descodificar os códigos alemães. Com a ajuda dos polacos, quebrou o Enigma. Deixou a GCHQ em 1945.

A GCHQ é a maior agência de espionagem britânica. O seu trabalho consiste em escutar clandestinamente de forma a assegurar a segurança britânica, ainda que também interrompa comunicações.