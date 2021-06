Num lugar de estacionamento para automóveis, Adam Tranter construiu um pequeno jardim com flores e bancos para quem anda a caminhar descansar, por breves momentos, na sua cidade. A comunidade gostou da ideia e o espaço resistiu por seis meses antes de ser retirado pela autarquia de Kenilworth, em Inglaterra — mais tempo do que Adam esperava.

A justificação parece óbvia: apenas os veículos a motor estão autorizados a ocupar os espaços públicos de estacionamento. Então, o que faz alguém que quer devolver as ruas aos peões e aos veículos não motorizados? Obedece ao código de estrada, compra um pitoresco triciclo a motor Piaggio Ape de 1970 no eBay, estaciona-o dentro dos limites, e constrói um jardim sobre rodas. “Quero encorajar [a autarquia] a reparar na oportunidade de envolver as comunidades na requalificação do território”, disse, acrescentando que lugares à espera de carros “cumprem um propósito, mas não criam um bom ambiente” para quem usufrui das cidades.

A Bélgica violou os direitos humanos ao não cumprir as metas de combate às alterações climáticas. O veredicto é de um tribunal de Bruxelas e é um marco inédito na mobilização civil contra a inércia das autoridades face aos desafios ambientais. As denúncias foram apresentadas pela organização não-governamental Klimaatzaak (significa caso climático em holandês), em 2015, argumentando que o Governo desrespeitou os direitos humanos e colocou os cidadãos em risco por não ter assumido os seus compromissos europeus e globais. Com eles concordaram 58 mil cidadãos que participaram no que é agora considerado o maior caso judicial na história do país europeu.

“A próxima pandemia” pode estar próxima e está camuflada: existe o risco iminente da seca e da escassez de água afectarem o globo de forma sistémica se os países não tomarem medidas urgentes sobre a gestão da água e dos solos para combater as alterações climáticas. O alerta foi dado pela ONU num relatório que vai alimentar o debate na cimeira do clima da ONU (Cop26), a realizar-se em Novembro, em Glasgow. As secas são preocupantes por serem “eventos mais prolongados”, quando comparados com outros desastres climáticos. Os impactos socioeconómicos e ambientais “podem durar décadas e afectar áreas desde bacias hidrográficas a centenas de milhares de quilómetros quadrados”, alerta o documento.

Com as alterações climáticas, os episódios de granizo tornaram-se mais repetidos, mais intensos e mais preocupantes do que as geadas. No Douro, os viticultores e fruticultores já fizeram contas aos estragos e prejuízos provocados pelo mau tempo do início do Verão. Mas há quem aguarde por financiamento para tentar salvar as plantações com tecnologias que, inclusive, impedem o granizo de cair — desde balões de hélio para libertar um princípio activo na atmosfera a canhões que emitem ondas de choque unidireccionais.

Obrigada por nos acompanhar. Até daqui a 15 dias, sempre com os pés bem assentes na Terra.

