Justiça norte-americana bloqueia sites de informação ligados a Teerão

Entre as mais de 30 órgãos noticiosos online inclui-se a televisão estatal iraniana Press TV, assim como o canal Al-Masirah TV, dos rebeldes iemenitas houthis, e vários sites palestinianos.

Os Estados Unidos bloquearam dezenas de sites de notícias iranianos e com ligações ao regime do Irão, que acusam de espalhar desinformação e violar sanções norte-americanas. A medida começou a ser avançada na terça-feira à noite por alguns dos sites visados. Esta quarta-feira, o Departamento de Justiça confirmou ter bloqueado 33 páginas ligadas ao Governo iraniano, para além de três do grupo iraquiano Kataeb Hezbollah, uma milícia apoiada pelo Irão.