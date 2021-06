Covid-19: Índia atinge 30 milhões de casos, mortes podem ser muito superiores aos números oficiais

Segundo várias análises, a Índia pode ser já o país mais atingido pela pandemia. Apenas 5% da população de 1,3 mil milhões recebeu as duas doses da vacina.

A Índia atingiu os 30 milhões de casos confirmados de infecções por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, anunciou o Governo indiano esta quarta-feira. Os casos confirmados no país apenas são ultrapassados pelos 34 milhões de casos registados nos EUA. Apesar de o total de mortes, 390 mil, ficar atrás das mais de 600 mil mortes nos EUA e das 500 mil mortes registadas no Brasil, o terceiro país com mais casos confirmados, vários estudos e especialistas sugerem que o número de óbitos na Índia deve ser bastante superior.