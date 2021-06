Cinco anos depois do “Brexit”, poucos se arrependeram do voto

Com o Reino Unido fora da União Europeia e a enfrentar os primeiros problemas dessa saída, a maioria dos 33 milhões de eleitores que votaram no referendo mantém a sua escolha.

Uma votação renhida com uma taxa de participação superior a 72% deu a vitória à saída do Reino Unido da União Europeia por 1,2 milhões de votos de diferença no referendo de 23 de Junho de 2016. Cinco anos volvidos desse momento marcante para os britânicos e para a construção europeia, uma sondagem do iNews conclui que o país continua quase tão dividido como os 51,89% a 48,11% de então e apenas 1 em 9 eleitores votaria hoje de maneira diferente.