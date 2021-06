Os cascateiros de Avintes não deixam morrer a típica construção de São João

Nos anos de menino de Manuel Teixeira, quando as enxurradas irrompiam pelos quelhos de Avintes, depositando areias por todo o lado, a miudagem arregaçava as mangas e moldava montinhos de terra à porta das casas para neles improvisar uma modesta cascata são-joanina. “A gente punha lá dois santinhos e depois andava com o santinho, consoante a festa [em causa], a pedir uns tostões”, recorda ao PÚBLICO. Quando conseguia juntar “umas coroas”, ia ao santeiro da vila escolher uma figura entre as que ainda não tinha. O “vício das cascatas”, como lhe chama, começou aos cinco anos por influência do pai e nunca mais desapareceu. Aos 77 anos, é um dos mais consagrados cascateiros de Avintes, em Vila Nova de Gaia, e um dos três convidados pela Câmara Municipal de Gaia para construir uma cascata são-joanina de raiz para o jardim da Casa-Museu Teixeira Lopes.