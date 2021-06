Nos transportes públicos do Porto e de Lisboa, há “já quase uma afluência normal”

Para quem não tem alternativa, os transportes públicos são a única forma de chegar ao emprego, mesmo que isso implique partilhar “menos de 50 centímetros” com um estranho no comboio ou no autocarro. Em Lisboa e no Porto, a vida segue com aparente normalidade nos transportes públicos, onde o receio está lá sempre. A norte, os passageiros apresentam mais queixas do que a sul.