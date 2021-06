Tony Carreira hospitalizado após enfarte do miocárdio

O cantor está internado no hospital de Faro.

O cantor Tony Carreira foi hospitalizado após um enfarte do miocárdio, avança o Correio da Manhã e, entretanto, confirmada pelo jornal Nascer do Sol. A notícia ainda não foi corroborada pela família Carreira, que deverá emitir um comunicado em breve.

O artista de 57 anos foi, alegadamente, sujeito a um cateterismo no Hospital de Faro, onde está internado. A situação clínica do cantor estará estável, segundo avança a SIC, acrescentando que “o músico está com o prognóstico reservado, mas estável”.

Foto Manuel Roberto/Arquivo

Recorde-se que a família Carreira foi noticia em Dezembro de 2020, quando a filha do cantor, Sara Carreira, 21 anos, morreu num acidente de viação. O cantor tem estado afastado do público desde então. Recentemente, em Maio, deu uma entrevista, na TVI, a Manuel Luís Goucha, onde se confessou profundamente abalado e declarou ter morrido “por dentro” após a morte da filha.

Recentemente, a família fundou a Associação Sara Carreira, em homenagem à jovem cantora, com o objectivo de apoiar os estudos de outros jovens nas áreas artísticas.

Contudo, Tony Carreira pretende regressar ao palco e já tem um concerto marcado para o próximo dia 23 de Julho, no Casino Estoril. O anúncio deste concerto foi feito no mesmo programa da TVI e os bilhetes esgotaram em menos de dez minutos.