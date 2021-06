Papa Francisco recebeu o Homem-Aranha

Os super-heróis também podem conhecer o Papa. Esta quarta-feira, a audiência geral com o Papa Francisco contou com um participante especial, o Homem-Aranha. Afinal, trata-se de Mattia Villardita, que se veste de super-herói para realizar o sonho de crianças doentes.

Nem um homem de fato de licra vermelho, preto e azul, com uma máscara que lhe tapava o rosto, parece ter perturbado o Papa na audiência desta manhã, que decorreu no Pátio São Dâmaso, no Vaticano. O super-herói ─ personagem imortalizada pelo cinema e a banda desenhada ─ sentou-se na secção VIP para o encontro com o líder da Igreja Católica. Tal como o Papa, nenhum dos presentes pareceu estranhar a presença do Homem-Aranha, sentado ao lado de um sacerdote com hábito preto.

O homem por trás do super-herói é Mattia Villardita, de 27 anos, natural do norte de Itália. Segundo apurou a Reuters, Villardita foi convidado para conhecer o Papa Francisco pelo trabalho realizado nas unidades de pediatria dos hospitais, onde se veste de Homem-Aranha e visita as crianças doentes.

No final do encontro, Mattia Villardita conheceu Francisco e presenteou-o com uma máscara de Homem-Aranha igual à sua. Conhecer o Santo Padre não é o primeiro feito do super-herói que recebeu, em 2020, a Medalha de Cavaleiro da Ordem de Mérito da República, atribuída pelo presidente italiano Sergio Mattarella.

No Instagram, onde tem mais de 26 mil seguidores, o Homem-Aranha italiano partilha alguns registos do trabalho realizado com crianças. É também possível vê-lo a saltar de um precipício, tal e qual o verdadeiro super-herói da Marvel. Calma, Mattia Villardita estava a praticar bungee jumping, com toda a segurança.

“Ninguém resiste ao sorriso de uma criança. É um feitiço feito para mudar o mundo”, pode ler-se na legenda de uma fotografia, onde tem uma criança às cavalitas, vestida também ela com o fato de Homem-Aranha. Algumas fotografias são mais sensíveis, como uma em que Mattia Villardita segura ao colo um menino doente. Noutras aparece na janela do quarto do hospital, tal e qual o super-herói, surpreendendo e fazendo a alegria dos mais pequenos.

Na galeria de imagens, veja algumas fotografias do trabalho de Mattia Villardita enquanto Homem-Aranha.