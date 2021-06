ADSE prolonga até Setembro prazo de inscrição de trabalhadores a contrato

Até agora inscreveram-se no sistema de protecção na doença da função pública mais de 93 mil trabalhadores e familiares. Prazo terminava no final de Junho, mas foi adiado por causa da pandemia.

O conselho directivo da ADSE prolongou por mais três meses o prazo para os trabalhadores com contrato individual em entidades públicas se inscreverem no sistema de protecção na doença da função pública. A decisão foi comunicada nesta quarta-feira aos representantes dos beneficiários durante uma reunião do Conselho Geral e de Supervisão (CGS).