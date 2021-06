O que diz a lei anti-LGBTI da Hungria? O que fez Portugal? E a UEFA?

Viktor Órban cancelou a viagem a Munique, Alemanha ilumina-se com as cores da bandeira arco-íris. Jogo entre selecção germânica e Hungria desta quarta-feira será marcado pela disputa.

Esta quarta-feira, vários estádios da Alemanha iluminam-se com as cores da bandeira arco-íris. A iniciativa surge depois de a UEFA ter recusado que o acto de apoio à comunidade LGBTI acontecesse no Allianz Arena, palco do jogo entre a Alemanha e a Hungria para o Euro 2020.