Ronaldo chegou ao topo dos goleadores de selecções

Português chega aos 109 golos e iguala recorde do iraniano Ali Daei. Cristiano lidera também isolado a lista de melhores marcadores deste Euro, com cinco golos.

Com os dois golos apontados à França, Cristiano Ronaldo igualou o recorde de 109 golos ao serviço de selecções na posse do iraniano Ali Daei. Um marco que terá chegado mais cedo do que o próprio jogador anteciparia, com os cinco golos apontados nas três rondas da fase de grupos deste Euro 2020, que o colocam na liderança isolada da lista de melhores marcadores.

O registo do madeirense nesta prova começou frente à Hungria, onde também bisou na partida. Primeiro na cobrança de uma grande penalidade, aos 87’, e logo depois a encerrar a contagem (3-0), nos descontos da partida. No descalabro com a Alemanha, o português da Juventus inaugurou o marcador, aos 15’. Esta quarta-feira, na cobrança de duas grandes penalidades, Ronaldo apanhou Ali Daei no topo do ranking.

Bem distante da marca do português e do iraniano está o húngaro Ferenc Puskas, com 84 golos, na terceira posição.

Ronaldo distanciou-se também de Pedro Pauleta, segundo melhor marcador da selecção portuguesa, com 47 golos. Eusébio ocupa o último lugar do pódio, com 41.