Portugal empata mas está nos “oitavos” do Europeu

Portugal apurou-se nesta quarta-feira para os oitavos-de-final do Euro 2020 após empatar a dois golos com a França, em Budapeste. Um jogo em que a selecção portuguesa esteve a ganhar, a perder, terminando a dividir os pontos com os franceses. Com este desfecho, o adversário dos portugueses nos “oitavos” será a Bélgica, em Sevilha.

A primeira parte foi pouco interessante e com escassas ocasiões de golo de parte a parte. O primeiro lance de frisson surgiu junto da baliza portuguesa quando, aos 16’, Mbappé fugiu nas costas da defesa portuguesa e, isolado, rematou para a defesa de Rui Patrício. Foi o primeiro lance de golo do jogo, numa altura em que a Hungria vencia a Alemanha em Munique por 1-0.

Portugal controlava as operações e aos 27’, Lloris acertou na cabeça de Danilo com uma mão, numa disputa de bola dentro da área francesa. Penálti assinalado pelo árbitro do encontro que Cristiano converteu no primeiro golo português. Foi o quarto golo de CR7 no Europeu. Danilo ficou combalido, mas regressou à partida.

A vencer nos instantes finais da primeira parte, a selecção não foi capaz de segurar a igualdade. Um choque entre Nélson Semedo com Mbappé levou o árbitro a assinalar grande penalidade. Benzema empatou a partida.

O segundo tempo começou da pior maneira para Portugal. Benzema, logo aos 48’, marcou o segundo golo da França. Primeiro o árbitro da partida anulou o lance por fora de jogo do francês, mas o VAR validou a jogada. Portugal estava eliminado nesta fase.

Portugal demorou a reagir. No minuto seguinte, Ronaldo surgiu na área francesa e cabeceou ao lado, mas foi preciso esperar pelo minuto 59 para Koundé cortar um cruzamento de do português com a mão dentro da área. Penálti que o capitão de Portugal converteu igualando o recorde de golos de Ali Daei ao serviço da selecção, com 109 golos e voltando a colocar Portugal nos “oitavos”.

O jogo estava frenético nesta altura e aos 68’, um remate de fora da área de Pogba proporcionou uma defesa monstruosa a Rui Patrício, que leva a bola ainda ao poste da baliza portuguesa, com o guarda-redes a defender a recarga de Griezmann.