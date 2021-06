Polónia ainda acreditou mas está fora do Euro após derrota com Suécia

Escandinavos garantiram o primeiro lugar do Grupo E nos descontos, com um triunfo por 3-2 frente à Polónia, que está fora da competição

A Suécia garantiu esta quarta-feira o primeiro lugar do Grupo E do Euro 2020 ao bater com a Polónia, por 3-2, ao cair do pano da partida de São Petersburgo, na Rússia. Já os polacos somaram apenas um ponto em três partidas e estão fora da prova.

Um golo madrugador logo aos 2’ colocou a selecção sueca em vantagem na partida. Uma infelicidade do adversário, que viu um ressalto colocar a bola nos pés de Forsberg, que rematou cruzado para as redes de Szczesny.

A pouca sorte polaca manteve-se quando aos 17’, no primeiro lance de perigo da selecção orientada pelo português Paulo Sousa, Lewandowski cabeceou por duas vezes seguidas a bola à trave.

Não conseguiu marcar a Polónia, aproveitou a Suécia, mais uma vez por Forsberg para ampliar a vantagem, aos 59’.

Mas logo de seguida apareceu na partida um super Lewandowski. Reduziu a desvantagem, com um grande golo, aos 60’, empatando o encontro aos 84’.

Os polacos acordaram tarde e quando procuravam a todo o custo o triunfo, acabaram por sofrer o terceiro, já nos descontos, apontado por Claesson.