Com homofobia não pode haver festa

Esta semana a UEFA impediu o Presidente da Câmara de Munique de iluminar o estádio com as cores LGBTQ+ durante o jogo Alemanha-Hungria. Contrariamente ao que afirmou a UEFA, não é uma questão de neutralidade política, porque não há contenda política sobre direitos humanos.

Cresci sem futebol. Estádios, só Alvalade para concertos. Dias antes do Euro 2000, o Independente desenhou um figo (a fruta) na capa da revista e eu não percebi a piada. Só que estava a viver na Bélgica e acabei arrastada para ver dois jogos da seleção no estádio. Apanhei-me no corrupio de duas vitórias de Portugal, contra a Inglaterra e a Alemanha.