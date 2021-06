Quarta, na TV: O Cavalheiro com Arma, animais resgatados e “oitavos” no horizonte

CINEMA

Vida Inteligente

AXN, 16h53

Thriller de ficção científica dirigido por Daniel Espinosa, com actuações de Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. A tripulação da Estação Espacial Internacional recolhe uma sonda vinda de Marte com uma amostra que prova a existência de vida extraterrestre. A criatura tem inteligência e consciência. E também intenções pouco amigáveis. Presos na nave que se dirige para a Terra, os astronautas têm de conseguir destruí-la antes que ela entre em contacto com a atmosfera terrestre e aniquile todas as formas de vida do planeta.

Preto ou Branco

Hollywood, 21h30

Com realização e argumento de Mike Binder, um filme sobre segundas oportunidades, com Kevin Costner, Octavia Spencer e Jillian Estell como protagonistas. Ao mesmo tempo que se esforça para superar a recente perda da mulher, Elliot Anderson tenta dar o melhor de si a Eloise, a neta que vive aos seus cuidados desde a trágica morte da sua filha. É então que a avó paterna da criança decide lutar pela custódia partilhada.

O Cavalheiro com Arma

AXN Movies, 22h56

Criminoso desde novo, Forrest Tucker fugiu da prisão de San Quentin, na Califórnia, em 1979, quando já estava na casa dos 70 anos, e iniciou uma série de assaltos, na sua maioria a bancos. Foi apenas uma de várias fugas na prisão. Em 2003, um ano antes da morte de Tucker, o jornalista David Grann escreveu sobre o ladrão na revista The New Yorker. É esse artigo que é adaptado ao cinema neste filme com argumento e realização de David Lowery. Robert Redford lidera um elenco que inclui Sissy Spacek, Casey Affleck, Tom Waits, Danny Glover e John David Washington.

Kon-Tiki: A Viagem Impossível

AMC, 00h03

Em 1947, Thor Heyerdahl (interpretado por Pål Sverre Hagen) iniciou uma viagem de 101 dias pelo Pacífico, numa jangada. Este filme dos noruegueses Joachim Roenning e Espen Sandberg, nomeado para o Óscar de melhor filme internacional, documenta o projecto megalómano desse homem que, acompanhado por um pequeno grupo, cruzou o oceano numa aventura que surpreendeu o mundo.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

RTP1, 19h50

Directo. A selecção portuguesa volta ao estádio Puskás, em Budapeste (Hungria), para defrontar a equipa francesa, no último jogo da fase de grupos, antes do início dos oitavo-de-final. O apito está entregue ao árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz. Antes de emitir o encontro, a RTP monta a operação Força Portugal, com animação ao longo do dia, a partir da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia.

DOCUMENTÁRIOS

Alaska Animal Rescue

Nat Geo, 17h

Começa a segunda temporada da série documental em que conservacionistas se dedicam a resgatar, tratar e devolver animais selvagens aos seus habitats no estado norte-americano do Alasca. Uma águia careca, uma cria de foca e um caribu órfão estão entre os protagonistas. Para seguir à quarta-feira.

O Cavalo de Tróia - No Rasto de Um Mito

RTP2, 20h33

É uma das histórias mais famosas da História. Mas terá acontecido, tal como tem sido narrado, o episódio do cavalo de madeira graças ao qual soldados gregos conseguiram infiltrar-se nas hostes troianas e conquistar a cidade? Este documentário de Roland May analisa-o ao pormenor, à luz de novas descobertas.

Foto O Cavalo de Tróia - No Rasto de Um Mito DR

MAGAZINE

Impaciência do Coração

RTP2, 22h53

O Desempenho humano e sua potenciação dá o mote a esta sessão do programa sobre saúde mental. A anfitriã, a psicóloga clínica Gabriela Moita, recebe Miguel Ricou, presidente do Conselho de Especialidade - Psicologia Clínica e da Saúde.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 23h56

Estão No Ar os Dealema, veteranos do “hip-hop tuga” gerados há 25 anos, entre Porto e Gaia. O quinteto formado por DJ Guze, Expeão, Fuse, Maze e Mundo protagoniza o 12.º episódio desta temporada do programa que vai a estúdio escutar música feita em Portugal. É gravado no Porto e timbrado pela Antena 3.