Tenho sessenta anos adolescentes

Adília Lopes (AL), isto é, Maria José Fidalgo de Oliveira, publicou Dias e Dias, escrito aquando do confinamento. “A minha mãe chamava-se Maria José”, diz. Até uma tia-trisavó tinha o mesmo nome. É uma mesma linhagem afunilando o caos, como a epígrafe deste livro: “a poesia desentropia”. Também a turbulência fica confinada. Entropia prende-se com a Segunda Lei da Termodinâmica e a terminologia científica abunda na autora. O título, Dias e Dias (e não dia após dia ou dia a dia), é sintoma de um continuum que insiste mais do que se desenvolve. O mesmo traz segurança — “Estar em casa/ estar dias e dias”, por entre os objectos de que tanto gosta.