Todos já tivemos a ambição de tentar construir algo para o futuro e a experiência de perceber que a vida se encarrega de nos trocar as voltas, um pouco como o Dom Quixote de Cervantes e a sua luta contra os moinhos de vento. Tudo aquilo que nos afincamos a construir e a defender pode desaparecer de um momento para o outro, levado pela maré como um castelo de areia que fizemos na praia. Colectiv é um filme sobre esses castelos de areia, usando uma tragédia como ponto de partida: a morte de 64 pessoas no incêndio de um clube de Bucareste em 2015, e o escândalo público que se seguiu quando se descobriu o estado lamentável do sistema de saúde romeno, minado pela corrupção, pelo compadrio e pela ofuscação.