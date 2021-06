Variante Delta: “Actualmente é uma grande ameaça” no controlo da pandemia

A Delta já tem uma prevalência de 70% na região de Lisboa e Vale do Tejo. No concelho de Lisboa, este valor estará já mesmo acima dos 70%.

Identificada pela primeira vez no final de 2020 na Índia, a variante genética Delta (B.1.617.2) do SARS-CoV-2 é a mais transmissível até agora e prevê-se que venha a representar 90% das novas infecções do coronavírus na União Europeia até final de Agosto. O que se sabe até agora sobre a Delta?