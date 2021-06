Há 321 portugueses candidatos a astronautas

A Agência Espacial Europeia (ESA) recebeu mais de 22.000 candidaturas para o lugar de astronauta. Dessas, 321 são de portugueses, incluindo quatro candidaturas a parastronautas. Os dados ainda provisórios foram divulgados esta quarta-feira pela ESA.

Neste concurso, a ESA quer seleccionar entre quatro e seis astronautas de carreira, bem como 20 astronautas de reserva, que podem vir a ser escolhidos para projectos específicos mesmo não fazendo parte dos quadros da ESA. Esta é também a primeira vez que é aberta uma vaga a um astronauta com deficiência física. Para esta vaga concorreram 257 pessoas (197 homens e 60 mulheres). Desses, quatro são portugueses, refere-se num comunicado da Agência Espacial Portuguesa.

As candidaturas apresentadas este ano (as mais de 22.000) representam um crescimento de 37,2% relativamente a 2008, quando concorreram 8413 ao lugar de astronauta. Em 2008, ocorreu o último processo de selecção de astronautas pela ESA. Desde 1978, a ESA só abriu candidaturas para astronautas três vezes.

No actual concurso, também em Portugal o número de candidaturas aumentou: “Quando comparados com os valores de 2008, vemos que Portugal teve um acréscimo de mais de 50% no número de candidatos, o que é significativo, mas talvez o mais importante a reter seja o facto do número de mulheres portuguesas que querem ser astronautas ter duplicado, o que nos deixa muito satisfeitos”, afirma Hugo Costa, director da Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space, num comunicado da agência portuguesa. Em 2008, concorreram 210 pessoas de Portugal – 192 eram homens e 28 mulheres.

Desde o anúncio do actual concurso que a ESA encorajou as mulheres a concorrer e agora verificou-se um aumento. Houve um crescimento de 15,3% para 24% no total das candidatas, o equivalente a 5419 candidaturas este ano. Também houve um aumento em Portugal: das 321 candidaturas, 61 foram de mulheres. Em 2008 foram apenas 28 as candidatas femininas.

Quanto aos países com mais candidaturas, França, Alemanha e Itália lideram a lista. Portugal ocupa o 11.º lugar, entre 22 Estados-membros e três países associados.

Numa primeira fase, as candidaturas serão avaliadas com base na documentação já entregue, como o relatório médico e o formulário de candidatura. Os candidatos serão informados no final de cada etapa se avançam para a fase seguinte. Desde o encerramento das inscrições na última semana até aos resultados finais no final de 2022, o processo de selecção de astronautas da ESA consiste em seis etapas principais.