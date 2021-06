Portugal-França: A selecção portuguesa está preparada e só depende de si para passar

Actualmente em terceiro lugar, depois de uma vitória frente à Hungria e uma derrota com a Alemanha, a equipa portuguesa pode garantir o apuramento para os oitavos-de-final do Europeu com vários resultados. O seleccionador português, Fernando Santos, mostrou-se na conferência de imprensa desta terça-feira, satisfeito com o facto de Portugal depender apenas de si próprio para o apuramento. E Pepe, jogador da selecção nacional, garantiu que a equipa está preparada e ansiosa por entrar em campo esta quarta-feira, frente à equipa francesa.

