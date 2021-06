Quase metade da população recebeu uma dose da vacina. Lisboa continua a ser a região mais atrasada na vacinação completa

A população entre os 50 e os 64 anos com vacinação completa subiu de 32% para 43%, com mais 229.314 pessoas com o processo de imunização completado para um total de 918.951.

Portugal tem mais de quatro milhões de pessoas vacinadas com uma dose de vacina contra a covid-19, segundo o relatório da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. Este valor corresponde a cerca de 46% da população portuguesa, sendo que 29% já tem a vacinação completa (2.947.718). Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com menor a percentagem mais baixa de população completamente imunizada, com 24%. Foi, no entanto, a região do país com mais doses administradas na última semana (264.902).

O relatório de vacinação semanal denota uma ligeira diminuição no número de primeiras doses administradas (338.623 esta semana em comparação com 354.786 na semana anterior), mas verificou-se um aumento no número de segundas doses administradas: foram mais 381.498 face às 245.979 reportadas na actualização anterior (um aumento de 55%).

A esmagadora maioria destas segundas doses foram administradas em pessoas entre os 50 e os 64 anos, uma faixa etária em que a percentagem de população com vacinação completa subiu de 32% para 43%, com mais 229.314 pessoas com o processo de imunização completado para um total de 918.951.

Desde esta segunda-feira que o auto-agendamento da toma da vacina contra a covid-19 já está disponível para pessoas a partir dos 37 anos na plataforma da Direcção-Geral da Saúde (DGS) especifica para estas marcações.