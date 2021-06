Covid-19. Portugal regista mais seis mortes e 1020 novos casos

Há 450 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais sete do que no dia anterior. Dessas, 101 estão nas unidades de cuidados intensivos, mais quatro do que no dia anterior.

Portugal registou, na segunda-feira, mais 1020 casos de covid-19 e seis mortes associadas à doença, de acordo com os dados do último boletim da Direcção-Geral da Saúde, publicado esta terça-feira.

No total, desde Março de 2020, já se registaram 866.826 casos positivos e 17.074 mortes. Há registo de mais 1293 pessoas recuperadas, num total de 821.374.

O número de casos activos é de 28.378, menos 279 do que no dia anterior. Este é o número a que se chega depois de subtraídos o total de recuperados e de óbitos ao total de casos confirmados.

Há 450 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais sete do que no dia anterior. Este é o número mais elevado de internamentos desde o dia 18 de Abril, quando estavam internadas 458 pessoas. Há três dias consecutivos que o número de internamentos está acima dos 400.

Dessas, 101 estão nas unidades de cuidados intensivos, mais quatro do que no dia anterior. Desde o dia 21 de Abril, quando se registaram 104 pessoas internadas em UCI, que o número de pessoas nestas unidades não ultrapassava os três dígitos.

Mais de 60% dos novos casos encontrados em Lisboa e Vale do Tejo

As seis mortes registadas na segunda-feira aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Há cinco vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino, todas das faixas etárias dos 70-79 anos e mais de 80 anos. A região da capital foi também a que contabilizou o maior número de novos casos: 648, ou 63,5% do total nacional.

A região Norte registou 121 novos casos e o Centro 101. O Algarve é a terceira região onde se registou o maior número de novos casos, com 70. No Alentejo foram 32.

Na região autónoma dos Açores há registo de 44 novos casos e na Madeira foram quatro — a região com menor número de novos casos.

De acordo com a última actualização da matriz de risco, que aconteceu na segunda-feira, Portugal está agora a entrar no quadrante vermelho, com um R(t) nacional de 1,18 e uma incidência de 119,3 casos por cada 100.000 habitantes. Estes valores são actualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras e guiam o processo de desconfinamento em Portugal.