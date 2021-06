Covid-19: Portugal continental com 306 surtos activos

Portugal continental registava na segunda-feira 306 surtos de covid-19 activos, incluindo dois em instituições de saúde, seis em lares e 136 em estabelecimentos de educação e ensino, indicam dados da Direcção-Geral da Saúde avançados hoje à agência Lusa.

Comparando com 14 de Junho, Portugal continental regista hoje mais 65 surtos activos, mas, apesar do aumento, a DGS nota que estes dados “contrastam drasticamente” com o máximo registado em Fevereiro, quando chegaram a existir em Portugal continental 921 surtos activos.

Mais de metade dos surtos de covid-19 activos concentra-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 203, mais 35 do que os registados em 14 de Junho, enquanto a Região Norte regista 49 surtos, mais 19.

A região do Algarve regista 26 surtos activos, mais três do que na segunda-feira, o Alentejo 16, mais três, e a região Centro 12, mais cinco.

Segundo os dados da DGS, 116 surtos activos são em estabelecimentos de educação e ensino dos sectores público e privado (escolas, ensino superior, creches e demais equipamentos sociais)

“À data do reporte, existiam 666 casos de covid-19 acumulados nesses surtos activos, que dizem respeito a alunos, profissionais e coabitantes dos mesmos, parte dos quais já estarão recuperados”, refere a autoridade de saúde em resposta enviada à Lusa

Sublinha ainda que se trata de “um número significativamente inferior ao início do ano”, no período em que as actividades lectivas presenciais ainda decorriam, em que se chegaram a registar 190 surtos.

Existem também dois surtos activos em instituições de saúde com quatro casos confirmados, refere a DGS, sem precisar as regiões onde se localizam.

Assinala ainda a existência de seis surtos em lares de idosos, cinco dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo e um na região do Algarve, que corresponde a 54 casos de covid-19, parte dos quais já estarão recuperados.

“Também neste sector a redução do número de surtos tem sido significativa. Em Fevereiro, Portugal registou o maior número de surtos activos em lares de idosos: 405”, afirma a DGS, salientando que “a diminuição drástica neste contexto demonstra a importância que a vacinação tem tido no controlo da pandemia e na protecção da população mais vulnerável”.

Um surto activo é constituído por dois ou mais casos confirmados com ligação epidemiológica entre si no tempo e no espaço. Só depois de terem decorrido 28 dias após a data do diagnóstico do último caso confirmado (dois períodos de incubação sem novos casos) é que o surto é dado como encerrado.

Em Portugal, que registou nas últimas 24 horas mais 1.020 infecções, mais de metade (648) em Lisboa e Vale do Tejo, já morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de covid-19.