Mais 400 mil novos pobres passaram a viver com menos de 508 euros por mês

Estudo da Universidade Católica com base em estimativas apresenta resultados “preocupantes”, diz a coordenadora da investigação Joana Silva. “Os apoios do Governo foram muito expressivos, e mesmo assim temos um aumento da taxa de pobreza em cerca de 25%.”

Com a crise pandémica do último ano, cerca de 400 mil pessoas caíram abaixo da linha da pobreza ao passarem a ter menos de 508 euros ao final do mês. Este é o valor de referência do limiar da pobreza em Portugal, representado por 60% do rendimento mediano aqui calculado com com o valor de 2019.

“Estas 400 mil pessoas são os novos pobres da pandemia”, diz Joana Silva, professora associada da Universidade Católica de Lisboa. São aqueles que neste último ano de crise, cruzaram a linha da pobreza abaixo da qual as pessoas são pobres. Ficaram com menos de 6100 euros ao fim de um ano de trabalho.

A conclusão resulta de uma investigação sobre a pobreza em tempos de pandemia divulgado nesta terça-feira pelo Center of Economics for Prosperity (PROSPER) da Universidade Católica de Lisboa e financiado pelo Observatório Social da Fundação La Caixa​.

Com o título O impacto da Covid-19 na Pobreza e na Desigualdade em Portugal e o efeito mitigador das políticas de protecção, este estudo demonstra que sem os apoios extraordinários aplicados em 2020 pelo Governo, “o confinamento inicial de oito semanas teria produzido aproximadamente o mesmo impacto sobre a pobreza do que o calculado para um ano inteiro”.

Ricos e pobres

​Concretamente significa que os apoios do Governo como o lay-off simplificado para trabalhadores por conta de outrem ou os apoios extraordinários para trabalhadores independentes contribuíram para reduzir o número de novos pobres; sem essas medidas, o aumento da taxa de pobreza no ano inteiro seria seis vezes superior aos 25% verificados com os apoios, diz ainda Joana Silva, directora do PROSPER.

“No geral, entre aqueles que tiveram uma perda de rendimento, a perda foi maior nas classes sociais mais baixas. Os ricos foram quem menos perdeu, e isso adensou o já acentuado fosso entre ricos e pobres”, acrescenta.

Joana Silva e a equipa de investigadores – Joana Silva, Anna Bernard, Francisco Espiga e Madalena Gaspar – sabiam que as quebras nos rendimentos das famílias e dos trabalhadores seriam expressivas. Com estes resultados, é a dimensão dessas perdas que os preocupa. “Apesar das políticas de protecção aplicadas excepcionalmente para a crise da pandemia, temos um aumento preocupante da pobreza, e uma pobreza que já existia também ela preocupante”, sustenta.

Sobretudo quando a trajectória era positiva antes da chegada da covid-19. “Os apoios foram muito expressivos, e mesmo assim temos um aumento da taxa de pobreza em cerca de 25%. Vínhamos de uma trajectória de diminuição da pobreza desde 2015 e estes números sugerem que muitos dos ganhos vão ser revertidos”, alerta Joana Silva.

O efeito cicatriz

Este é apenas um começo de algo que poderá agravar-se? “Para estas 400 mil pessoas e para a sociedade em geral já houve aqui perdas.” A crise já há muito que começou. Mas enquanto os trabalhadores mais qualificados retomam o nível inicial em um ou dois anos, os trabalhadores não qualificados uma década depois ainda estão com um rendimento significativamente abaixo, é o chamado efeito de cicatriz.

“Os efeitos são fortes e duradouros porque criam cicatrizes nas pessoas mais afectadas, naquelas que têm mais dificuldade em voltar ao mercado de trabalho e a um emprego com rendimento comparável àquele que tinham antes da crise. Nesse sentido, este número é alarmante, é preocupante.”

Com essa agravante evidenciada por vários estudos académicos internacionais: em todas estas pessoas, há quem demore uma década ou mais a retomar a trajectória que tinha. “É importante pensarmos como protegê-las e como impulsionar a economia para que crie empregos para que eles consigam reintegrar-se.” Para futuro, diz, é “muito importante avaliar estas políticas, porque nem todas funcionam, e isso é normal”.

“É recomendável vermos se, face aos objectivos existentes, estamos a cumprir ou não. Não importa apenas quanto dinheiro gastamos no programa, quanto dinheiro distribuímos e quantas pessoas beneficiaram dele”, acrescenta sobre as medidas que serão necessárias daqui para a frente. “É importante entendermos quantas pessoas, por causa do programa, melhoraram a sua condição de vida, quantos conseguiram sair da pobreza e ficar fora dela. É uma ideia não só de como se gasta o dinheiro mas que resultados é que ele tem para a vida das pessoas.”

E nesse sentido, conclui, pensar em medidas para combater o fenómeno da pobreza é pensar em três dimensões: no crescimento económico, no acesso a serviços de qualidade e nas políticas redistributivas, que vão além do lay-off simplificado e do apoio ao empreendedorismo. “Tem de haver uma visão de emprego ligado ao crescimento, mas há toda uma faixa da sociedade que não foi abrangida por estas políticas e que nos merece preocupação.”