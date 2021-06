Sardinhada da Iniciativa Liberal no Porto gera polémica e passa a ser um jantar “como outro qualquer”

O evento foi divulgado no Facebook mas acabou por ser retirado ao fim da tarde da página do partido para não gerar “más interpretações”. IL garante que se trata de um jantar “como outro qualquer”.

O cartaz divulgado na página do Facebook da Iniciativa Liberal prometia a realização de uma sardinhada de São João, no Porto, a partir das 19h, mas Pedro Schuller, o coordenador da IL, no Porto, garante que será apenas um jantar reservado a 30 pessoas. O evento divulgado no Facebook começou por ser público mas ao final da tarde desta terça-feira, quando já tinha chamado a atenção de órgãos de comunicação social e começado a gerar algumas reacções negativas na rede social, o partido decidiu retirá-lo da sua página.

O responsável da Iniciativa Liberal no Porto garante ao PÚBLICO que a decisão de retirar o evento ocorreu porque o mesmo estava a gerar “más interpretações”, assegurando que o que esteve na mente do partido foi sempre a realização de um jantar convívio entre militantes e simpatizantes, sem qualquer carácter político, “como era costume fazer antes da pandemia”.

“Vamos encontrar-nos, conviver e celebrar um bocadinho o regresso à normalidade”, adianta o dirigente. O encontro será feito no exterior, num conhecido restaurante situado junto ao coreto do Jardim da Cordoaria e cada refeição custará 25€. “Serão cumpridas todas as regras que se aplicam à restauração”, acrescenta Pedro Schuller .

O dirigente diz ainda não temer as críticas que possam eventualmente surgir pela realização desta iniciativa. “É um jantar como outro qualquer”, argumenta, considerando que talvez possam ter dado a “isto uma visibilidade que se calhar não devíamos ter feito”.

“Em termos de opinião pública não podemos controlar o que pensam as pessoas, tal como aconteceu com o arraial de Lisboa”, diz Pedro Schuller, admitindo que depois do jantar o local possa servir de ponto de encontro de militantes e simpatizantes do partido que queiram comemorar o São João no Porto.

Texto editado por Ana Fernandes