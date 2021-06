Marcelo afasta “crise política ou institucional” até 2023 para proteger fundos europeus

Portugal começa a receber as verbas do PRR e o Presidente quer assegurar que os 16,6 mil milhões são bem usados. Marcelo não quer orçamentos chumbados, eleições antecipadas, ou vicissitudes de governação ou de relacionamento institucional.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu esta terça-feira que cabe ao Presidente da República garantir que até 2023 não haja uma crise política ou institucional que prejudique a execução dos fundos europeus que chegam a Portugal através do Programa de Recuperação e Resiliência. O Chefe de Estado considera que naquele ano — para o qual estão marcadas as próximas eleições legislativas —, os portugueses vão “a tempo de continuar o mesmo caminho ou fazer o caminho com alterações”.

“Cabe ao Presidente da República garantir que nenhum percalço de percurso até 2023, isto é nenhuma crise política ou institucional, prejudique esta oportunidade, afectando de forma decisiva o seu aproveitamento”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que “já basta o que resta de pandemia, mais as crises económica e social e a encruzilhada vivida na Europa e no mundo”, afirmou no encerramento da conferência do Tribunal de Contas sobre fundos europeus, nomeadamente sobre o Programa de Recuperação e Resiliência que permitirá a Portugal receber cerca de 16,6 mil milhões de euros adicionais para a recuperação pós-pandemia.

Na sua intervenção, o Presidente da República falou por duas vezes sobre a necessidade de afastar qualquer crise política de Portugal. “A reconstrução económica e social exigirá estabilidade política e, por isso, não poderá ser atingida, para não dizer esvaziada por qualquer crise que surja no seu percurso, como Orçamento rejeitado, eleições antecipadas, ou vicissitudes de governação ou relacionamento institucional”, defendeu.

Recentemente, a propósito das medidas restritivas de combate à pandemia, Presidente e Governo mostraram posições diferentes — com o primeiro a defender a necessidade de não se voltar atrás e o segundo a admitir que a evolução da pandemia pode pôr um travão no desconfinamento — o que foi visto como um desentendimento entre as partes. No entanto, esta diferença de posições acabou por ser desvalorizada por Marcelo e Costa.

As declarações do Presidente acontecem também perto do arranque das negociações do Orçamento do Estado para 2020, que está previsto para Julho, e que se antecipa complexo tendo em conta que os partidos à esquerda do PS já votaram, alternadamente, contra os últimos orçamentos. O PCP votou contra o Orçamento Suplementar de 2020 - o que materializou a resposta à pandemia - e o BE votou contra o Orçamento do Estado para 2021.

Além de definir o papel que lhe cabe, e de certa forma justificar o desfecho do pingue-pongue com António Costa depois de ter dito que o “Presidente nunca é desautorizado pelo primeiro-ministro”, Marcelo Rebelo de Sousa explicou ainda qual a função reservada a cada uma das partes.

Ao Governo pediu “capacidade para levar a bom porto” a missão de utilizar bem os fundos europeus, à oposição cabe a tarefa de “criar alternativa ou alternativas”, aos que controlam - com o Tribunal de Contas à cabeça - a função de fiscalizar a execução dos dinheiros que chegam da Europa, e aos portugueses “dizerem pelo seu voto em 2023 acerca do uso da oportunidade a não desperdiçar, sendo certo que vão a tempo de continuar o mesmo caminho, ou fazer o caminho com alterações”.

Reconstrução social fica para a próxima legislatura

O Presidente deixou o desafio para que os fundos sejam usados. “Tiremos o maior proveito possível nestes dois anos e já agora no segundo semestre de 2021”, afirmou. Portugal aposta numa repartição equilibrada das verbas do PRR ao longo do seu horizonte que vai até 2026, o que mostra um ritmo de utilização diferente do assumido por Espanha que concentrou mais a execução este ano e no próximo, como noticiou o PÚBLICO. “Ou damos o salto que merecemos, ou nos resignamos ao facto da perda desse futuro”, afirmou.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa tinha sublinhado a importância dos fundos europeus, nomeadamente dos planos plurianuais, do Programa de Recuperação e Resiliência, e dos Orçamentos do Estado, para a recuperação de Portugal no pós-pandemia.

“Estamos a viver a transição que marca o caminho para o fim da pandemia e a urgência da reconstrução económica e social”, referiu, repetindo o que já tem dito inúmeras vezes nos seus discursos. “A construção económica é mais do que remendar” e, por isso, “demorará anos”. Sendo certo que “2022 e 2023 são decisivos”, o Presidente da República acrescentou que a “reconstrução social é mais lenta que a económica” e “sobrará muito provavelmente para lá de 2023”.