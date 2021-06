Cerco de Lisboa é constitucional? Vital Moreira e Melo Alexandrino trocam argumentos

Os dois professores discordam quanto ao valor legal das restrições decretadas pelo Governo no fim-de-semana. A polémica jurídica quanto à forma do Governo gerir a pandemia continua, na ausência de uma lei de emergência sanitária.

Ao fim de 15 meses de pandemia, a polémica jurídica sobre as opções legais do Governo na gestão da pandemia continua e sem fim à vista. As proibições de entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa decretadas pelo executivo na quinta-feira passada para vigorar durante o fim-de-semana são restrições aos direitos constitucionais – mas têm ou não a cobertura da Lei de Bases da Protecção Civil (LBPC), como sempre defendeu o Governo?