Uma visita guiada ao sistema prisional secreto da China feita por quem lá passou

“Estava deitado na cama, com a minha namorada, quando, por volta das 10 da noite, fomos sobressaltados por alguém a bater incisivamente à porta”, conta Peter Dahlin, que residia em Pequim à data deste episódio, ocorrido em Janeiro de 2016. “Abri a porta em roupa interior e cumprimentei as autoridades e as câmaras ali reunidas, com uma falsa sensação de calma e de surpresa, acentuada pela esperança de que o comprimido de Xanax que tomei no caminho para os receber pudesse fazer efeito o mais rapidamente possível”.