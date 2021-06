Merkel critica Portugal por ter recebido turistas britânicos

A chanceler alemã, Angela Merkel, criticou esta terça-feira Portugal por deixado entrar, há cerca de um mês, turistas britânicos apesar dos riscos associados à variante Delta.

“Temos uma situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada, e é por isso que temos de trabalhar ainda mais arduamente”, disse a chanceler alemã, citada pelo Politico, numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Berlim. “Fizemos um progresso muito bom nos últimos meses, mas ainda não estamos onde gostaria que a União Europeia estivesse”.

A decisão de receber os turistas britânicos para a final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, entre o Chelsea e o Manchester City foi tomada para estimular a economia e o turismo português.

Angela Merkel reiterou ainda a necessidade de haver uniformidade sobre a política de viagens de e para países da União Europeia. “O que lamento é que ainda não tenhamos conseguido um comportamento uniforme entre os Estados membros em termos de restrições a viagens. Isto é um tiro pela culatra”, lamentou.

A variante Delta do novo coronavírus já é dominante em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), revelou o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) este domingo. De acordo com os resultados preliminares das sequenciações obtidas no mês de Junho, no âmbito do estudo sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, aquela variante (B.1.617.2, associada à Índia) tem uma representatividade superior a 60% na região.

Merkel também disse que Ursula von der Leyen “tem todo o apoio alemão” para promover a saúde da União Europeia.