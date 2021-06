Moradores desalojados dizem ter saído de reunião com a Câmara de Loures com “uma mão cheia de nada”

Simoa Neves pagava uma renda de 550 euros por uma casa em Loures que deixou de conseguir pagar. Sem uma solução à vista, ela e os quatro filhos ocuparam uma das 17 construções precárias do bairro em Montemor que, na segunda-feira, foram demolidas pela Câmara de Loures.

“Tive de desenrascar-me na barraca”, conta ao PÚBLICO a são-tomense de 45 anos, que está há 11 em Portugal, seguindo o caminho de muitos outros habitantes do bairro que deixaram São Tomé para trás em busca de um emprego e de uma vida melhor.

Quando ocupou a precária casa, no início de 2020, foi reconstruindo-a como pôde, conta. Com a pandemia, a situação agravou-se porque perdeu um dos dois empregos que tinha. Hoje, ganha 170 euros por mês, pelo trabalho diário de duas horas e meia a fazer limpezas. O que lhe compõe o rendimento é o subsídio de 350 euros que recebe da Segurança Social, mas que é insuficiente para fazer face a todas as despesas de uma casa.

Simoa sabia que aquela não poderia ser uma solução permanente, mas não esperava que o seu fim fosse tão repentino. “Quem vive numa barraca sabe que um dia a câmara vai demolir.”

Segundo os moradores ouvidos pelo PÚBLICO, a Câmara de Loures notificou-os da demolição na passada sexta-feira. Também Wayvato Sacramento, de 32 anos, vivia no bairro há mais de uma década, onde construiu a sua casa com a ajuda da comunidade que ali se foi criando. Também a viu demolida na segunda-feira.

A noite foi passada numa igreja lá do bairro e esta terça-feira alguns moradores, entre os quais Wayvato, reuniram com a Câmara de Loures à procura de uma solução. “Saímos de lá com uma mão cheia de nada”, diz ao PÚBLICO. Segundo o morador, o adjunto do presidente da câmara de Loures que os recebeu disse-lhes para recorrerem aos apoios da Segurança Social e garantiu que, para já, não seriam feitas mais demolições.

Durante a tarde desta terça-feira, o autarca comunista, Bernardino Soares, disse à agência Lusa que as 17 habitações precárias que foram demolidas não estavam habitadas e que foram construídas por uma rede ilegal. "Estas casas foram construídas recentemente. Os serviços têm vindo a monitorizar esta situação e verificaram que as casas estavam vazias na sexta-feira. Elas foram ocupadas durante o fim-de-semana porque se sabia que ia haver a operação de demolição”, disse Bernardino Soares, contrariando assim o discurso destes moradores.

A associação Habita, que tem acompanhado os moradores, afirma que as casas estavam habitadas e, entre os moradores, estavam uma idosa, uma grávida e um cidadão em cadeira de rodas. Uma afirmação que é também negada pelo presidente da Câmara de Loures que assegura que todos os “supostos moradores” daquelas habitações têm alternativa habitacional.

“Há pessoas que já vivem no bairro e procuraram transferir-se de outras habitações precárias para aquelas. Há outro grupo de pessoas que foi angariada e que veio por via do grupo de negócio que está instalado com a venda destas habitações e que veio de vários pontos da Área Metropolitana de Lisboa e de outros pontos do país”, afirmou.

Como exemplo, o autarca contou à Lusa que entre estes moradores está um casal que veio da zona centro e um senhor que tem uma habitação em Fernão Ferro (Seixal) e que conta com o apoio da Segurança Social para pagar a renda.

Ora, Maria João Costa, membro da Habita, contrapõe, dizendo que há vários moradores que mantêm uma morada antiga, pelo facto de no bairro não haver distribuição de correio regular, o que os obriga a ter outras moradas para que depois possam ir levantar a correspondência.

À Lusa, Bernardino Soares disse ainda que a autarquia não tem condições de realojar todos os moradores do bairro. Tal, esclareceu, só poderá ser feito no quadro da Estratégia Local de Habitação e com os apoios que o Governo agora anuncia a partir do Plano de Recuperação e Resiliência. “Temos uma grande consciência de como está a situação da habitação no nosso país, mas isso não se pode resolver permitindo o alargamento indefinido de um bairro que já é ilegal, permitindo que se construam habitações precárias”, sublinhou.