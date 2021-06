Cidades de 15 minutos ou o “big bang da proximidade”. Cabe a todos “reequilibrar” as nossas cidades

Na cidade de 15 minutos há menos carros e mais transporte público. Conseguimos chegar, a pé ou de bicicleta, a tudo o que faz falta no nosso dia-a-dia. Há menos movimentos pendulares. Os “metros quadrados” existentes acolhem mais do que um uso. Há menos poluição, a vida é melhor. Mas, para que seja para todos, esta é uma cidade do “plural” – tem várias centralidades dentro – e faz-se em torno “bem comum”, com a redistribuição de recursos que isso exige.