Velocidade Furiosa celebra 20 anos com um relógio de luxo da Jacob & Co.

Para assinalar os 20 anos do primeiro filme da saga Fast & Furious (Velocidade Furiosa, em português), a marca de luxo norte-americana Jacob & Co. juntou-se à Universal Pictures na criação de um novo relógio inspirado no franchise. De edição limitada, os nove exemplares ficarão disponíveis a partir da próxima sexta-feira, data de estreia do nono e mais recente filme nos EUA. Por cá, a estreia acontece na quinta.

O relógio, que junta as cores preto, vermelho, cinzento e branco, está repleto de referências à saga. No seu mostrador podemos desde logo encontrar uma mulher com duas bandeiras de xadrez nas mãos e que se prepara assim para dar a partida. Atrás de si podem observar-se dois veículos: o Dodge Charger de 1970 e o Toyota Supra, usados pelas personagens representadas, respectivamente, pelos actores Vin Diesel e o falecido Paul Walker, logo no primeiro filme. Como não podia deixar de faltar, no topo surge o logótipo Fast & Furious.

De acordo com o fundador da marca de jóias e relógios, Jacob Arabo, a opção por colaborar com o blockbuster surgiu por se identificar com os mesmos valores. “Fast & Furious utiliza a inovação e as novas tecnologias para transformar o espaço do filme de acção. Fazemos o mesmo com a relojoaria suíça e este tipo de ruptura através da inovação continua a ser o nosso objectivo”, lê-se na descrição do vídeo de apresentação do relógio.

O equipamento de base utilizado para a peça é o Twin Turbo Furious, relógio também ele associado à velocidade e à tecnologia. Como explica Benjamin Arabov, CEO da Jacob & Co. e filho do seu fundador, esta é uma “escolha natural para a franquia Fast & Furious”. “Temos estado em muitas parcerias importantes e bem-sucedidas, mas nunca estabelecemos uma com uma entidade que se enquadra tanto com o nosso ADN”, justificou.

Esta não é a primeira vez que a marca comemora, em colaboração com a Universal Pictures, o aniversário de um filme. No passado, já tinha lançado um relógio para assinalar o famoso Scarface, de 1983. No entanto, enquanto esse custou 360 mil dólares (303 mil euros), o mais recente lançamento da relojoeira custará 580 mil dólares (488 mil euros), valor mais alto do que aquele por que foi vendido, no início deste ano, o carro de Paul Walker, o BMW M1 AHG Studie, meio milhão de dólares (420 mil euros). Foram feitos apenas nove exemplares.